Die iranische Spitzen-Mathematikerin Maryam Mirzakhani ist tot.

Nach Mitteilung der Stanford-Universität im US-Bundesstaat Kalifornien, wo sie als Professorin tätig war, starb die Wissenschaftlerin im Alter von 40 Jahren an Krebs. Mirzakhani war 2014 die erste und bisher einzige Frau, die die renommierte Fields-Medaille gewann. Das britische Fachblatt "Nature" führte sie damals auf seiner Liste der zehn wichtigsten Forscher des Jahres auf.



Mirzakhani wurde 1977 in Teheran geboren, besuchte dort eine Mädchenschule für begabte Schülerinnen und fiel Mitte der 1990er Jahre bei internationalen Mathematik-Olympiaden durch den Gewinn von drei Goldmedaillen auf. Sie studierte später an der renommierten US-Universität Harvard und lehrte in Princeton, bevor sie 2008 nach Stanford wechselte.