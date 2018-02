Der isländische Filmkomponist Jóhann Jóhannsson ist im Alter von 48 Jahren gestorben.

Wie sein Manager mitteilte, wurde Jóhannsson bereits am Freitag tot in seiner Wohnung in Berlin entdeckt. Der in Islands Hauptstadt Reykjavik geborene Komponist gewann für seinen Soundtrack zum Film "Die Entdeckung der Unendlichkeit" 2015 einen Golden Globe. Jóhannsson war außerdem für die Musik zum Film "Sicario" unter anderem für einen Oscar nominiert.

