Tod mit 60 Schauspielerin Carrie Fisher gestorben - "Prinzessin Leia" aus Star Wars

Die Schauspielerin Carrie Fisher, bekannt als Prinzessin Leia aus "Star Wars", bei der Premiere von "Star Wars: The Force Awakens" (afp / Valerie Macon)

Die US-Schauspielerin Carrie Fisher ist tot.

Sie starb wenige Tage nach einem Herzanfall im Alter von 60 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles, wie ihre Familie bekannt gab. Fishers weltweit bekannteste Rolle war die der Prinzessin Leia in der "Star Wars"-Saga.