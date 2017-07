Nach dem Fund von neun toten Einwanderern in einem überhitzten Lkw-Anhänger in Texas werden die Behörden Strafanzeige gegen einen Mann aus Florida stellen.

Man habe einen 60-Jährigen in Gewahrsam genommen, der mit dem Tod der Menschen in Verbindung gebracht werde, hieß es. Ob es sich dabei um den Fahrer des Lastwagens handelte, wurde nicht mitgeteilt.



Das Fahrzeug war bei Außentemperaturen von fast 40 Grad auf einem Parkplatz abgestellt worden. Neun Menschen starben durch die Hitzeentwicklung, 30 weitere wurden in teils kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert.