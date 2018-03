Führende Vertreter von Kirche und Politik haben die Verdienste des verstorbenen Mainzer Bischofs, Kardinal Karl Lehmann, gewürdigt. Mit Lehmanns Tod verliere man einen warmherzigen und menschlichen Bischof, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx. Lehmann habe die katholische Kirche weltweit wesentlich mitgeprägt.

Die ökumenische Annäherung sei ihm ein theologisches und geistliches Herzensanliegen gewesen. Der Kölner Kardinal Woelki erklärte, Lehmann sei ein exzellenter theologischer Denker und ein den Menschen zugewandter Seelsorger gewesen. Bundespräsident Steinmeier würdigte ihn als Mann klarer Worte, der bei aller Nachdenklichkeit und Konzillianz auch die politische Kontroverse nicht scheute.



Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte: "Ich denke heute mit tiefer Dankbarkeit an unsere guten Gespräche und Begegnungen über viele Jahre. Er hat mich mit seiner intellektuellen und theologischen Kraft begeistert und war dabei immer auch ein Mensch voll bodenständiger Lebensfreude." Bundestagspräsident Schäuble bezeichnete Lehmann als ermutigendes Beispiel für ein weltoffenes, lebensbejahendes Christentum. Die katholische Kirche verliere mit ihm einen den Menschen stets zugewandten Seelsorger und großen Gelehrten, betonte Schäuble.



Der frühere Mainzer Bischof, Kardinal Karl Lehmann, war nach Angaben des Bistums heute früh im Alter von 81 Jahren in seinem Haus in Mainz gestorben. Er hatte im Herbst vergangenen Jahres einen Schlaganfall erlitten.



Sein früheres Bistum hatte Anfang der Woche bekanntgegeben, dass sich Lehmann in einem lebensbedrohlichen Gesundheitszustand befand. Der Bischof kämpfte demnach seit September mit den Folgen seines Schlaganfalls und einer Hirnblutung. Er war zunächst in einem Krankenhaus behandelt worden. Seit Dezember vergangenen Jahres wurde er schließlich zu Hause in Mainz versorgt.



"Das Bistum Mainz trauert um einen weit über die Kirche hinaus hoch anerkannten Theologen und Seelsorger, einen leidenschaftlichen Brückenbauer zwischen den Konfessionen und einen Zeugen des Glaubens inmitten der Gesellschaft", sagte der amtierende Mainzer Bischof Peter Kohlgraf. Die größte Glocke des Mainzer Doms wird am Nachmittag eine halbe Stunde lang läuten. Der Theologe Magnus Striet würdigte Lehmann im Deutschlandfunk als "vorsichtigen Liberalisierer der katholischen Kirche".



Lehmann war im Mai 2016 mit 80 Jahren in den Ruhestand gegangen. Er hatte den Papst darum gebeten, seinen Dienst als Bischof aus Altergründen beenden zu dürfen. Zu seinem Abschied kamen damals rund 1.200 Menschen in den Mainzer Dom.



Zwei Jahrzehnte lang war Lehmann Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Das Amt hatte er 1987 von Kardinal Höffner übernommen. 2008 zog er sich aus gesundheitlichen Gründen von der Spitze der Bischofskonferenz zurück. Karl Lehmann wurde mit 32 Jahren Theologieprofessor, zuständig für die katholische Glaubenslehre. Im Alter von 47 übernahm er als jüngster Bischof Deutschlands das Amt in Mainz. Bischof Lehmann wurde im Alter von 64 Jahren überraschend von Papst Johannes Paul II. zum Kardinal ernannt. Der damalige Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Meyer, nannte Lehmann ebenfalls einen Brückenbauer und würdigte seine hohe theologische Kompetenz, seine persönliche Glaubwürdigkeit und seine Bereitschaft zum konstruktiven Dialog.



Einen Nachruf auf Kardinal Lehmann können Sie hier lesen.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.