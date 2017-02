Tod von Kim Jong Nam Malaysia bittet Interpol um Mithilfe

Kim Jong-Nam, der Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-Un (AFP / Jung Yeon-Je)

Im Fall des getöteten Halbbruders von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un haben die Behörden in Malaysia nun die Unterstützung von Interpol angefordert.

Man hoffe, mit Hilfe der Organisation vier verdächtige Nordkoreaner festnehmen zu können, die auf dem Weg in ihre Heimat seien, erklärte der malaysische Polizeichef Abu Bakar. Die Polizei vermutet, dass Kim Jong Nam im Auftrag von nordkoreanischen Agenten vergiftet wurde. Die genauen Todesumstände sind allerdings noch unklar. Eine Vietnamesin und eine Indonesierin wurden bereits verhaftet. Sie werden verdächtigt, die Tat im Auftrag von Hintermännern ausgeführt zu haben. - Nordkoreas Botschafter in Malaysia äußerte allerdings Zweifel an der Identität des Toten und übte Kritik an der Arbeit der Ermittler. Die malaysische Regierung zog daraufhin ihren Botschafter aus Pjöngjang ab.