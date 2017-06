"Rest in Peace King Prodigy", postet NAS auf Instagram. "Das Rap Game hat eine Legende verloren", twittert Lil Wayne. Die Hip-Hop-Welt trauert um den Rapper Albert Johnson alias Prodigy, der in den 90er Jahren mit Mobb Deep seinen großen Durchbruch erlebte. 42 Jahre wurde er alt, die Ursache seines Todes ist bislang unklar.

Damn. RiP to the great one Prodigy. Rap game lost a legend the world lost a G. 🙏🏽 to and for his fam. Love. MOBB