Zweieinhalb Jahre nach dem gewaltsamen Tod der Studentin Tugce Albayrak ist der Täter abgeschoben worden.

Wie die Behörden in Wiesbaden mitteilten, wurde der 20-jährige Sanel M. vom Flughafen in Frankfurt am Main aus nach Serbien geflogen. Der hessische Verwaltungsgerichtshof hatte seine Abschiebung Mitte März bestätigt. Sanel M. war im Juni 2015 vom Landgericht Darmstadt wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Er hatte die 22-jährige Tugce im November 2014 auf einem Parkplatz in Offenbach von Sanel M. geschlagen. Sie stürzte mit dem Kopf auf den Asphalt und starb später an den Folgen ihrer Verletzung. Der Fall hatte bundesweit Aufsehen erregt.