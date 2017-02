Todesfall Bildhauer Fritz Koenig im Alter von 92 Jahren gestorben

Der Bildhauer Fritz Koenig starb im Alter von 92 Jahren. (dpa/picture-alliance/Armin Weigel)

Der Bildhauer Fritz Koenig ist tot.

Wie heute bekannt wurde, starb der gebürtige Würzburger gestern Abend in seinem Haus in Altdorf bei Landshut. Die Statuen Koenigs können weltweit betrachtet werden. Seine Kunst findet sich etwa im Park von Schloss Bellevue in Berlin sowie vor der Deutschen Botschaft in Madrid. Weltberühmt ist seine monumentale Plastik, die zwischen den Wolkenkratzern des World Trade Centers in New York stand. Nach dem Terrorakt am 11. September 2001 wurde die Skulptur weitgehend unbeschädigt aus den Trümmern geborgen.