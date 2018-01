Die Sängerin der irischen Rockgruppe "The Cranberries" Dolores O'Riordan ist tot.

Wie ihr Management mitteilte, starb sie im Alter von 46 Jahren in London. 1995 gelang der Band mit dem Album "No Need To Argue" der internationale Durchbruch. Mit "Zombie" landeten die "Cranberries" einen Hit.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.