Der Autor des Antikriegs-Romans "Die Brücke", Gregor Dorfmeister, ist tot.

Nach Angaben seiner Familie starb Dorfmeister bereits am Sonntag im Alter von 88 Jahren in seiner oberbayerischen Heimatstadt Bad Tölz. Sein stark autobiografisch geprägtes Drama wurde vor allem durch die mehrfach ausgezeichnete Verfilmung in der Regie von Bernhard Wicki im Jahr 1959 weltberühmt.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.