Der amerikanische Rockmusiker Tom Petty ist nach Angaben seiner Familie tot.

Petty habe einen Herzinfarkt erlitten und sei im Alter von 66 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben, hieß es in einer Erklärung. Kurz zuvor hatte Pettys Tochter noch den Tod des Vaters dementiert. Daraufhin hatten US-Medien entsprechende Berichte zurückgezogen.