Todesfall Russischer UNO-Botschafter Tschurkin gestorben

Der russische UNO-Botschafter Vitali Tschurkin ist gestorben. (picture alliance / dpa / Valery Sharifulin)

Der Ständige Botschafter Russlands bei den Vereinten Nationen und im UNO-Sicherheitsrat, Witali Tschurkin, ist tot.

Nach Angaben des Außenministeriums in Moskau starb der Diplomat im Alter von 64 Jahren in New York. Einzelheiten über die Umstände seines Todes wurden nicht genannt. Tschurkin war seit 2006 UNO-Botschafter Russlands und hatte auch zuvor wichtige Ämter inne. So war Tschurkin von

1992 bis 1994 beispielsweise Stellvertreter des damaligen russischen Außenministers Kosyrew.