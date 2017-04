Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wendet sich gegen die sieben Hinrichtungen, die im US-Bundesstaat Arkansas noch in diesem Monat geplant sind.

Es gebe zahlreiche rechtliche Bedenken, erklärte die für Amerika zuständige Amnesty-Direktorin, Rosas. So litten zwei der Todeskandidaten an psychischen Störungen und dürften daher nach internationalem Recht gar nicht exekutiert werden. Die Hinrichtungen sollen noch in diesem Monat vonstattengehen, weil danach das Verfallsdatum des in Arkansas vorrätigen Betäubungsmittels Midazolam überschritten ist, das bei der Tötung per Giftspritze verwendet wird. Die Hersteller des Mittels weigern sich, den US-Behörden Nachschub zu liefern. Im Jahr 2014 lebte ein verurteilter Mörder nach Verabreichung der Spritze noch 43 Minuten weiter und starb erst dann qualvoll.