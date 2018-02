Der geplante gemeinsame Einmarsch von Süd- und Nordkorea bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang hat in Japan Protest hervorgerufen.

Streitpunkt ist die sogenannte Vereinigungsflagge. Diese zeigt unter anderem eine Inselgruppe im japanischen Meer, auf die beide Länder - sowie auch Japan - Anspruch erheben. Ein Regierungssprecher in Tokio bezeichnete die Fahne als inakzeptabel. Es sei auf diplomatischer Ebene Protest in Seoul erhoben worden.



Die Olympischen Winterspiele beginnen am Freitag.

