Toller Schnappschuss Raumstation am Mond

In den nächsten zehn Tagen ist die Internationale Raumstation abends am Himmel über Mitteleuropa zu sehen. Zwar zieht die ISS täglich mehrmals über uns hinweg – doch sie ist nur dann zu erkennen, wenn es unten am Boden dunkel ist und sie in 400 Kilometern Höhe von der Sonne angestrahlt wird.

Von Dirk Lorenzen