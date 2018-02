Im südpazifischen Inselstaat Tonga ist wegen des heranziehenden Wirbelsturms "Gita" der Notstand ausgerufen worden.

Nach Angaben der Polizei wurde in der Hauptstadt Nuku'alofa eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Meteorologen rechnen damit, dass "Gita am Abend als ein Zyklon der höchsten Stufe fünf auf Land trifft. Die Bürger wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Überall auf Tonga wurden entsprechende Zentren eingerichtet.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.