Im südpazifischen Inselstaat Tonga ist wegen des Wirbelsturms "Gita" der Notstand ausgerufen worden.

Nach Angaben der Polizei könnte es der stärkste Sturm in der Geschichte des Landes sein. "Gita" zieht mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde über Tonga. In der Hauptstadt Nuku'alofa wurde eine Ausgangssperre verhängt. Die Bürger wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Überall auf Tonga wurden entsprechende Zentren eingerichtet.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.