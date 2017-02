Die fünf Komponisten, die ebenfalls auf beiden Kontinenten verwurzelt sind, finden an unterschiedlichsten Orten Möglichkeiten, der Identitätsfrage im globalisierten Zeitalter zu begegnen: in der Vielstimmigkeit der Stadt, in einer ausgestorbenen Sprache oder im Blick durchs Hubble-Weltraumteleskop. Eine utopische Sphäre zwischen Klang und Musik, zwischen Natur und Mensch beleuchtet indessen der Kanadier Simon Martin, wenn er die liegenden Konzertbesucher in der kontemplativen Welt seiner Kunstmusik für Streichquartett versinken lässt.

Mikro Makro Meta

Werke von Pablo Galaz, Gilberto Mendes, Héctor Moro, Ramón Gorigoitia, Xavier Benguerel Mauricio Kagel

AuditivVokal Dresden

Ensemble Iberoamericano

Leitung: Olaf Katzer und Joan Pagès Valls

Aufnahme vom 29. Oktober 2016 im Festspielhaus Hellerau

Musik im Liegen

Simon Martin

Quatuor Bozzini

Pierre Alexandre Maranda, Kontrabass

Aufnahme vom 23. Oktober 2016 im Festspielhaus Hellerau