Bei den Kommunalwahlen in England hat die Konservative Partei von Premierministerin May ihre traditionellen Hochburgen verteidigen können.

In der Hauptstadt London sowie in Westminister und Wandsworth blieben sie trotz Zugewinnen von Labour stärkste Kraft. Nach Auszählung fast aller Wahlkreise sicherten sich die Tories 1.329 Sitze in den Gemeinderäten, die oppositionelle Labour-Partei kam auf 2.299 Mandate. Schwere Verluste gab es für die rechts-populistische Ukip. Die EU-feindliche Partei ist kaum mehr in den Kommunalparlamenten vertreten. - Die Kommunalwahlen galten als wichtiger Stimmungstest für May, die seit den vorgezogenen Parlamentswahlen im vergangenen Jahr und durch die Brexit-Debatten als deutlich geschwächt gilt.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.