Die französische Fußball-Liga LFP verzichtet künftig auf die Torlinientechnik des deutschen Unternehmens GoalControl.

Der Vertrag sei in beiderseitigem Einvernehmen vorzeitig beendet worden, meldet die französische Nachrichtenagentur AFP. Ursprünglich hatte der Vertrag eine Laufzeit bis Juni kommenden Jahres. Erst vor knapp zwei Wochen hatte die Liga die Verwendung von GoalControl bis auf Weiteres ausgesetzt. Zuvor waren wiederholt technische Probleme wie etwa Signalausfälle an der Uhr des Schiedsrichters moniert worden. In Deutschland setzt die Bundesliga das Konkurrenzsystem Hawkeye ein.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.