Die Außenminister der sieben führenden Industriestaaten setzen heute ihr zweitägiges Treffen im kanadischen Toronto fort.

Bei den Beratungen geht es vor allem um die Konflikte in Syrien und in der Ukraine. Deutschland wird von Außenminister Maas vertreten. Für den SPD-Politiker steht eine mögliche Rückkehr Russlands in die G7-Gruppe derzeit nicht auf der Tagesordnung. Bisher seien die Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme Moskaus in den Kreis nicht geschaffen worden, erklärte Maas.



Politiker von FDP und Linken hatten sich dafür ausgesprochen, den russischen Präsidenten Putin zum G7-Gipfel im Juni nach Kanada einzuladen. Russland war 2002 als Vollmitglied in die Gruppe aufgenommen worden, die dann zwölf Jahre lang G8 hieß. 2014 wurde Moskau nach der Annexion der ukrainischen Krim wieder ausgeschlossen.

