Zehntausende Menschen haben am Rande des Parteitags der britischen Konservativen in Manchester gegen den geplanten Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union protestiert.

Mit EU-Fahnen zogen sie durch die nordenglische Stadt und forderten Regierungschefin May zum Rücktritt auf. Auf einer zweiten Kundgebung wandten sich die Teilnehmer gegen die Sparpolitik der Regierung. Nach Angaben der Polizei gingen insgesamt rund 30.000 Menschen auf die Straße. Die Konservativen halten in Manchester ihren Parteitag ab. Das Treffen ist auf vier Tage angesetzt. May steht in ihrer Partei unter Druck, nachdem die Torys bei einer von ihr angestoßenen Neuwahl im Juni die absolute Mehrheit im Unterhaus verloren hatten.