Tour de France in Düsseldorf "Man will schöne Bilder produzieren"

Am 1. Juli 2017 startet in Düsseldorf die Tour de France. Die NRW-Landeshauptstadt wolle sich mit diesem Event auf der weltweiten Bühne präsentieren, sagte NRW-Landeskorrespondent Moritz Küpper im DLF. Für diesen Zweck sei die Tour de France besonders gut geeignet. Denn der Sport finde nicht im Stadion, sondern draußen in der Stadt statt.

Moritz Küpper im Gespräch mit Matthias Friebe