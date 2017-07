Die Regionalregierung von Mallorca und Ibiza hat ein Alkoholverbot in Flügen auf die spanischen Urlaubsinseln gefordert.

Die Sicherheit der Passagiere und des Personals müsse verbessert werden, begründete die Tourismusbeauftragte Carbonell in Madrid die Forderung. Das Verbot solle auch auf den Flughäfen gelten. Die Wachleute müssten sich häufig mit betrunkenen Touristen auseinandersetzen. Die Tourismus-Beauftragte richtete ihren Appell an die EU und die Zentralregierung in Madrid. - Im Mai mussten spanische Polizisten in Palma de Mallorca eine Schlägerei in einem Flugzeug beenden.