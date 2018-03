Die Türkei wird als Urlaubsland wieder beliebter.

Das hat das GfK-Konsumforschungsinstitut kurz vor der Eröffnung der Internationalen Tourismusbörse in Berlin bekanntgegeben. Demnach gibt es für die kommende Sommersaison doppelt so viele Buchungen für Türkei-Reisen wie im vorigen Jahr. Außerdem werden auch Ziele in Ägypten, Griechenland und Spanien häufig gebucht, hieß es. Insgesamt steige die Nachfrage nach Reisen ins Ausland wieder deutlich.



Nach wie vor gelte aber, dass Deutschland weiterhin Reiseziel Nummer eins sei. Jeder dritte Reisende bleibt demnach im Inland und verbringt seinen Urlaub zwischen Ostsee und Bodensee.



Die ITB beginnt offiziell am Abend mit einer Eröffnungsrede der Kanzlerin. Die Tourismusbörse wird am Wochenende nach den Messetagen für Fachbesucher für alle Interessierten geöffnet.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.