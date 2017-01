Toyota Trump droht japanischem Autokonzern mit Strafzöllen

Der künftige US-Präsident Donald Trump (dpa / picture-alliance / Albin Lohr-Jones)

Der gewählte US-Präsident Trump hat Toyota mit hohen Strafzöllen gedroht, sollte der Autoproduzent weitere Wagen für den US-Markt in Mexiko produzieren lassen.

Da japanische Unternehmen wolle in Mexiko ein neues Werk bauen, erklärte Trump per Twitter. Die japanische Regierung verteidigte den Automobilkonzern gegen die Kritik des künftigen US-Präsidenten. Toyota sei ein sozial engagiertes Unternehmen, sagte Handelsminister Seko. Er verwies zudem auf den Beitrag des Konzerns für die Beschäftigung in den USA. Toyota hat dort zehn Werke mit rund 136.000 Mitarbeitern. Der Aktienkurs von Toyota war nach der Drohung von Trump zeitweise um mehr als drei Prozent gefallen. Auch die Aktienkurse anderer Hersteller wie Nissan und Honda gaben nach. - Trump hatte erst kürzlich die US-Autobauer General Motors und Ford für eine Verlagerung von Teilen der Produktion ins Niedriglohnland Mexiko kritisiert. Ford zog daraufhin seine Pläne für eine Werksinvestition in dem Land zurück.