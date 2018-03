Der japanische Autobauer Toyota will den Verkauf von Diesel-Fahrzeugen in Europa mittelfristig einstellen.

Die Auslaufphase werde schon in diesem Jahr beginnen, teilte das Unternehmen in Genf mit, wo in dieser Woche die Messe "Autosalon" beginnt. Toyota werde sich auf Hybrid-Modelle konzentrieren. Der japanische Hersteller reagiert mit dem Verkaufsende auf die Dieselaffäre, die 2015 vom Volkswagen-Konzern ausgelöst wurde.

