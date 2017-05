In Brüssel führen die EU und die USA heute Gespräche über das von der US-Regierung erwogene Laptop-Verbot auf Transatlantikflügen. Die USA befürchten, dass in den Geräten Sprengsätze versteckt werden könnten. Die deutsche Wirtschaft warnt auch vor finanzielle Folgen.

Zu den Beratungen kommen am Nachmittag Politiker und Experten der EU-Kommission und von amerikanischer Seite die stellvertretende Heimatschutzministerin Elaine Duke und die Leiterin der Verkehrssicherheitsbehörde, Huban Gowadia, zusammen. Seit März dürfen Laptops und größere elektronische Geräte bereits auf Flügen von acht muslimischen Ländern in die USA nicht mehr mit in die Kabine genommen werden. Grund ist die Befürchtung, dass in ihnen Sprengsätze versteckt werden können.

Möglicherweise mehr als 3.000 Flüge pro Woche betroffen

US-Heimatschutzminister John Kelly zieht nun eine Ausweitung auf Direktflüge aus Europa in Betracht. Bei einem Verbot für die gesamte EU wären laut dem Flughafenbetreiber-Verband ACI Europe mehr als 3.250 Flüge pro Woche in die USA betroffen.

Ein Sprecher des Heimatschutzministeriums verteidigte das Vorgehen erneut: Die Behörden müssten mit den sich ändernden terroristischen Gefahren Schritt halten, sagte er. "Wie viele Versuche haben wir schon gesehen, ein Passagierflugzeug zum Absturz zu bringen - Unterhosenbomben, die Nutzung von Flüssigkeiten, von Druckerpatronen."

Sollte der Bann kommen, dürften sämtliche Elektro-Geräte, die größer als Mobiltelefone sind - also Laptops, Tablet-Computer, E-Book-Reader oder Kameras - nicht mit in die Kabine genommen werden. Die Geräte könnten jedoch im Gepäck aufgegeben werden, das im Flugzeugbauch verstaut wird.

Folgen für die Wirtschaft?

Die deutsche Wirtschaft befürchtet durch ein Laptop-Verbot auf Flügen aus Europa auch finanzielle Folgen. Firmen erwarteten, dass ihre Mitarbeiter einen Teil der Reisezeit für die Arbeit aufwendeten, etwa um sich auf das geplante Treffen vorzubereiten oder Präsentationen zu erstellen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Geschäftsreiseverbands VDR, Hans-Ingo Biehl.

"Bei sehr konservativer Kalkulation kommen wir bei jährlich rund 720.000 Geschäftsreisenden in die USA auf einen Produktivitätsverlust von mindestens 160 Millionen Euro", sagte Biehl. Der Verband ist dabei pro Flug von drei Stunden Arbeitszeit zu einem Satz von 75 Euro pro Stunde ausgegangen.

(fwa/tgs)