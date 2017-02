Der Vorsitzende des Vereins "Atlantik-Brücke", Friedrich Merz, lobte im Deutschlandfunk die Verlegung von Nato-Truppen in das Baltikum. Dadurch werde deutlich, dass man die östlichen Mitgliedsländer nicht allein lasse. Eine Bedrohung für Russland oder andere Staaten sei dies nicht, und das wisse die russische Regierung auch.

"Die USA bekennen sich klar zur Nato"

Zur jüngsten Forderung der USA nach einer Anhebung der Militärausgaben sagte Merz, dies hätte man von einer Regierung unter Trumps unterlegener Gegenkandidatin Hillary Clinton nicht anders gehört: "Konzilianter im Ton, aber in der Sache genauso". Es handele sich um das gemeinsame Ziel der Nato, die Ausgaben auf zwei Prozent zu erhöhen, das schon 2014 auf dem Gipfel in Wales beschlossen wurde. Ob dieses Ziel überhaupt erreichbar sei und ob es sinnvoll ist, darüber müsse man mit den Amerikanern sicherlich noch reden.

Institutionen in der Krise

In Europa gebe es aber zur Zeit größere Probleme als in den USA. Was man in Amerika erlebe, sei "in höchstem Maße irritierend", aber in Europa stehe man vor einer echten, existenzgefährdenden Krise der Institutionen, erklärte Merz: "Die Menschen glauben den Institutionen und ihren Vertretern immer weniger, und das ist der Boden, auf dem Populismus groß wird."

(riv/cc)