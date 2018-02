Nach Einschätzung von Transparency International gibt es weltweit kaum Fortschritte im Kampf gegen Korruption.

Zwar seien in einigen Ländern wie Großbritannien oder Senegal Verbesserungen festgestellt worden, teilte die Organisation bei der Vorstellung ihres Indexes für 2017 in Berlin mit. Andere Länder hätten sich aber verschlechtert. Am besten von 180 untersuchten Ländern schnitt Neuseeland ab. Auf dem letzten Platz liegt Somalia. Deutschland erreichte zwar die gleiche Bewertung wie im Vorjahr. Weil sich andere Länder verbesserten, fiel die Bundesrepublik aber um zwei Plätze auf Rang zwölf zurück. Die Vorsitzende von Transparency Deutschland, Müller, sagte, wer nur verwalte und keine neuen Initiativen ergreife, laufe Gefahr, international abgehängt zu werden.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.