Transparency Kritik am Wechsel von EU-Politikern in die Wirtschaft

Das Gebäude der Europäischen Kommission in Brüssel (picture alliance / dpa / CTK Photo / Vit Simanek)

Die Auflagen für den Wechsel von EU-Beamten und Politikern in die Wirtschaft sind nach Einschätzung von Transparency International unzureichend.

Viele, die die EU-Institutionen verließen, gingen später Tätigkeiten nach, bei denen Interessenkonflikte nicht ausgeschlossen werden könnten, hieß es in einem Bericht der Organisation. Zwar seien solche Wechsel nicht per se ein Problem, die Vorkehrungen gegen den Missbrauch von Einfluss früherer EU-Kommissare seien aber zu lasch. Für Abgeordnete im Europaparlament gebe es mit dem Ausscheiden aus dem Amt gar keine Auflagen für einen Wechsel etwa in den Lobbyismus.