Es ist eine vertane Chance. Deutschland hätte sie nutzen können, um im Kampf gegen Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Terrorfinanzierung wirklich den Ton anzugeben. Ein Zeichen gegen Heimlichtuerei - so hatte es Bundesjustizminister Maas auch vollmundig angekündigt, nachdem die Panama Papers über versteckte Briefkastenfirmen ans Licht gekommen waren. Aufgedeckt von einem weltweit agierenden Journalistennetzwerk - daran sei noch einmal erinnert. Jetzt, nachdem klar geworden ist, dass es keinen öffentlichen Zugang geben wird.

Vorbildliches Handeln wäre nötig gewesen

Nach langem Streit innerhalb der Koalition ist aus dem geplanten Transparenzregister ein Geheimregister geworden, wie von den Grünen kritisiert. Dass die Bundesregierung sich nicht auf ein wirklich transparentes Firmenregister einigen konnte, ist ein Jammer, weil es denen hilft, die weiterhin ihre Identität bei Geldgeschäften verbergen möchten. Und es wirft ein zwiespältiges Licht auf den Finanzminister, der sich vorwerfen lassen muss, den Einflüsterungen einer einflussreichen Wirtschaftslobby erlegen zu sein.

Ein öffentlich zugängliches Register ebnet nicht den Weg zu Entführungen oder Erpressungen – wie von Unternehmern angeblich befürchtet. Über Vermögensverhältnisse geben andere Quellen besser Auskunft. Nein, hier ist man eingeknickt, wo vorbildliches Handeln nötig gewesen wäre.



Die von Deutschland umzusetzende EU-Geldwäscherichtlinie hätte ein öffentliches Register - ohne Einschränkungen - durchaus zugelassen. Jetzt sind es nur Steuerbehörden, Banken, auch Spielbanken, Fachjournalisten– dazu immerhin konnte man sich durchringen – und in bestimmten Fällen Nicht-Regierungsorganisationen, die zugreifen dürfen.



Allen anderen wird der Zugang nur aus einem - so wörtlich wie schwammig - "berechtigten Interesse" erlaubt. Was das genau heißen soll, bleibt unklar.

Schade, dass Deutschland sich mit Mindeststandards begnügt

Es ist schade, dass Deutschland seine gern eingenommene Vorreiterrolle in diesem Fall anderen in der EU überlässt und sich mit Mindeststandards aus Brüssel begnügt. Das Transparenzgesetz hätte ein scharfes Schwert gegen Steuervermeidung werden können. Und angesichts globaler Unsicherheiten und neuer Steuerdumping-Ideen aus den USA oder auch jenseits des Kanals ein deutliches Stopp-Zeichen: Handeln im Kampf um eine gerechte Besteuerung!

Wie viel glaubwürdiger und nachdrücklicher könnte sich Deutschland dafür einsetzen, wenn auch bei uns ein wirklich transparentes Firmenregister Pflicht wäre. Auch im Hinblick auf eine glaubwürdige Rolle im Kampf um Steuerhinterziehung und Geldwäsche bei den Verhandlungen der G20-Staaten, die demnächst die nationalen Transparenzregister international vernetzen wollen.