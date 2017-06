Ein Göttinger Transplantations-Mediziner muss trotz erwiesener Manipulationen bei der Organvergabe nicht ins Gefängnis.

Der Bundesgerichtshof in Leipzig bestätigte heute den Freispruch des Landgerichts Göttingen aus dem Jahr 2015. In dem Prozess war der frühere leitende Transplantations-Mediziner des versuchten Totschlags und der Körperverletzung mit Todesfolge beschuldigt worden. Das Gericht hatte damals gerurteilt, moralisch sei das Handeln des Artzes absolut verwerflich gewesen. Rechtlich sei es aber nicht zu bestrafen. Die Staatsanwaltschaft hatte dagegen acht Jahre Haft gefordert und dem Mann vorgeworfen, in elf Fällen medizinische Daten manipuliert zu haben. Er wollte damit seine Patienten bei der Vergabe von Spenderlebern bevorzugen.



Der im Jahr 2012 bekannt gewordene Skandal war mit dafür verantwortlich, dass in Deutschland die Zahl der Organspender dramatisch sank.