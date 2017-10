Die von US-Präsident Trump geplanten Änderungen beim Militärdienst von Transsexuellen sind von einem US-Bundesgericht verboten worden.

Die zuständige Richterin in Washington erklärte zur Begründung, die Militärangehörigen, die die Regierung wegen der Anordnung Trumps verklagt haben, hätten gute Chancen, ihren Prozess zu gewinnen.



Trump hatte Verteidigungsminster Mattis angewiesen, das vorübergehend geltende Beschäftigungsverbot von Transsexuellen in den Streitkräften auf unbefristete Zeit zu verlängern. Die Vorgängerregierung unter Ex-Präsident Obama hatte die Reform erst 2016 eingeleitet und entschieden, dass der Dienst in den Streitkräften auch für Transsexuelle offen sein muss.