Trauer Britischer Schauspieler John Hurt gestorben

John Hurt (dpa / picture alliance)

Der Schauspieler John Hurt ist im Alter von 77 Jahren gestorben.

Wie sein Manager laut Medienberichten mitteilte, erlag er einem Krebsleiden. Hurt galt als einer der profiliertesten britischen Charakterdarsteller. Viele Filme, in denen er mitspielte, schrieben Kinogeschichte, darunter "12 Uhr nachts - Midnight Express", "Alien" und "Der Elefantenmensch". Insgesamt wirkte Hurt in rund 140 Filmen mit, oftmals in Nebenrollen. Für seine Verdienste wurde er im Jahr 2015 von Königin Elizabeth der Zweiten zum Ritter geschlagen.