Trauer Musiker George Michael im Alter von 53 Jahren gestorben

Der britische Popstar George Michael während eines Auftritts in Cardiff im Oktober 2012. (picture alliance / Geoff Caddick/EPA/dpa)

Mit großer Trauer haben Fans und Künstlerkollegen die Meldung vom Tod des britischen Musikers George Michael aufgenommen.

Sein Agent hatte in der Nacht mitgeteilt, dass der Sänger im Alter von 53 Jahren gestorben ist. Nach Angaben der Polizei soll eine Obduktion die Todesursache klären - Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht.



In ersten Reaktionen würdigten ihn unter anderem Madonna und Elton John als brillanten Kollegen. George Michael hatte in den 80er Jahren mit dem Duo "Wham!" eine Weltkarriere begonnen. Später knüpfte er als Solokünstler an die Erfolge an.