EU-Vertreter und internationale Spitzenpolitiker haben im europäischen Parlament in Straßburg Abschied von Alt-Kanzler Kohl genommen.

Bundeskanzlerin Merkel sprach von einem überragenden Lebenswerk Kohls. Er habe es verstanden, Brücken zu bauen. Sie reichten nach Paris und Warschau, nach Washington und Moskau. Merkel berichtete auch von ihren Erfahrungen als Ministerin unter Kohl und schloss ihre Rede mit den Worten: "Ich verneige mich vor Ihnen in Dankbarkeit und Demut."



Frankreichs Präsident Macron würdigte Kohl mit einer Aussage des Alt-Kanzlers selbst. Auf Deutsch zitierte Macron: "Wir haben heute überhaupt keinen Anlass zur Resignation. Wir haben vielmehr Grund zu realistischem Optimismus."



Der frühere US-Präsident Clinton betonte, Kohl habe eine Welt erschaffen wollen, in der niemand jemanden dominiere. Wörtlich beendete Clinton seine Rede mit den Worten: "Du hast das gut gemacht mit deinem Leben, und die, die wir dabei sein durften, lieben dich dafür."



Russlands Ministerpräsident Medwedjew nannte den Verstorbenen einen Freund des russischen Volkes, EU-Parlamentspräsident Tajani nannte ihn einen politischen Giganten. Kommissionspräsident Juncker führte aus, Kohl habe schon zu Lebzeiten Geschichte geschrieben. Ratspräsident Tusk sagte, nur wenige hätten die Vereinigungsidee so gut verstanden wie Kohl.



Am Abend wird Kohl nach einem Ehrenzeremoniell der Bundeswehr in Speyer beigesetzt. Er war Mitte Juni im Alter von 87 Jahren gestorben.