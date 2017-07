EU-Parlamentspräsident Tajani, EU-Kommissionschef Juncker und EU-Ratspräsident Tusk haben bei der Trauerfeier in Straßburg die Verdienste von Helmut Kohl hervorgehoben.

Tajani sagte, der frühere Bundeskanzler sei ein politischer Gigant gewesen, ein Verfechter der Demokratie. Kohl habe sich immer gegen Mauern und immer gegen jeden Totalitarismus eingesetzt. Sein Vertrauen in den Menschen sei Grundlage für die Wiederversöhnung in Europa gewesen. Juncker betonte, Kohl habe schon zu Lebzeiten Geschichte gemacht. Es sei sein Wunsch gewesen in Straßburg Abschied zu nehmen. Kohl sei ein deutscher aber auch ein europäischer Patriot gewesen. EU-Ratspräsident Tusk sagte, nur wenige hätten die Vereinigungsidee so gut verstanden wie Helmut Kohl. Worte wie Vertrauen und Vereinigung hätten in den deutsch-französischen und deutsch-polnischen Beziehungen wieder ihre eigentliche Bedeutung erhalten.



Zuvor hatten EU-Vertreter und Spitzenpolitiker im europäischen Parlament Abschied von Kohl genommen. Sie gingen an dem mit einer Europaflagge bedeckten Sarg vorbei, der im Protokollsaal des EU-Parlaments aufgebahrt war. Vor dem Saal können sich die Trauernden in ein Kondolenzbuch eintragen.



Kohl ist der erste Politiker, der mit einem solchen europäischen Trauerakt geehrt wird. Damit sollen die Verdienste des langjährigen Bundeskanzlers um den Aufbau Europas gewürdigt werden. Kohl war Mitte Juni im Alter von 87 Jahren gestorben.



Der Deutschlandfunk überträgt den Trauerakt für Helmut Kohl in Straßburg.