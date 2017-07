Der gestorbene Kardinal Meisner ist in einer feierlichen Zeremonie im Kölner Dom beigesetzt worden.

Der frühere Kölner Erzbischof war am 5. Juli im Alter von 83 Jahren gestorben. Er galt als profiliertester Vertreter des konservativen Flügels der Katholischen Kirche in Deutschland. Der zurückgetretene Papst Benedikt der Sechzehnte würdigte Meisner in einem Grußwort, das von Erzbischof Gänswein verlesen wurde. Papst Franziskus erklärte in einer Botschaft, Meisner habe sich für die Menschen in Ost und West gleichermaßen eingesetzt.