Der europäische Trauerakt in Straßburg war der Auftakt eines langen Tages, an dem an Helmut Kohl erinnert, zugleich aber auch Abschied genommen wird - unter anderem mit einem Requiem im Dom von Speyer - einem Gebäude, das Kohl Zeit seines Lebens viel bedeutete. Hier können Sie im Detail nachlesen, was heute noch geschieht - und wo.

Es gibt ein detailliertes Protokoll dieses Tages, das im Minutentakt auflistet, was geplant ist und wo. Der Trauerakt in Straßburg begann um kurz nach elf Uhr und dauerte rund zwei Stunden. Im Anschluss daran sollte der Sarg von einem Hubschrauber der Bundespolizei nach Ludwigshafen-Buchheim gebracht werden. Von dort aus fährt ein Konvoi - im Fachjargon "Trauerkondukt" genannt - durch Kohls Heimatstadt und ausdrücklich auch am zentralen Ludwigsplatz vorbei, damit viele Menschen an der Strecke von dem früheren Kanzler Abschied nehmen können.

Danach folgt eine Wegstrecke auf dem Rhein. Der Sarg wird von Ludwigshafen zunächst nach Reffenthal gebracht und dort an Bord der "MS Mainz" verladen. Die Fahrt geht dann über den Rhein bis nach Speyer, wo laut Protokoll die Ankunft gegen 16.30 Uhr erfolgen sollte.

Auf dem Domplatz sind wir mit dem Sicherheitsmobil als Anlaufstelle für Medienvertreter und Bürger vertreten. #HelmutKohl #Speyer pic.twitter.com/tnLglXhxlq — Polizei Rheinpfalz (@PP_Rheinpfalz) 1. Juli 2017

"Pontifikalrequiem" in Speyer

Nach dem Trauerakt in Straßburg folgt dann ein weiterer wichtiger Programmpunkt des Tages: ein "Pontifikalrequiem" im Dom zu Speyer. Es soll gegen 18 Uhr beginnen, und geladen sind 1.500 Gäste. Der Ort ist kein Zufall: Für Kohl war der romanische Dom immer ein besonders wichtiges Gebäude, in das er auch viele Gäste mitnahm.

Die Predigt während der Trauermesse wird Bischof Karl-Heinz Wiesemann halten. Die Lieder stammen von Komponisten aus verschiedenen EU-Ländern. Sie wurden nach Angaben des Bistums in Abstimmung mit Kohls Witwe Maike Kohl-Richter ausgesucht. Als Gäste im Dom werden unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx, erwartet.

Die Liste der Lieder enthält neben bekannten Kirchenliedern wie "Wir sind nur Gast auf Erden" und "Mit Freud fahr' ich von dannen" auch gregorianischen Gesang und das Requiem von John Rutter, das der englische Komponist extra zu diesem Anlass neu arrangiert hat. Außerdem werden Stücke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Sergeij Rachmaninoff, Heinrich Schütz, César Franck und Maurice Duruflé gespielt.

"Großes militärisches Ehrengeleit"

Nach einem Verabschiedungsgebet wird der Sarg zum Klang der Totenglocke auf den Vorplatz getragen. Dort schließt sich ein militärisches Zeremoniell an, ein sogenanntes "Großes militärisches Ehrengeleit". Kohls Beisetzung auf dem Domherrenfriedhof findet im engsten Familien- und Freundeskreis gegen 20.30 Uhr statt. Dort begraben zu werden, war der Wunsch des Alt-Kanzlers. Vom angrenzenden Adenauerpark wird ein öffentlicher Zugang zur Grabstätte geschaffen.

