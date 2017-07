Das war Abschied und das war Auftrag – heute in Straßburg, Ludwigshafen, Speyer. Die Würdigung Helmut Kohls ist beides an allen Orten. Seine europäische Kraft, seine Geistesgegenwart und auch sein Mut sind überliefert. Alle Redner erinnerten nochmals daran. Und zugleich diente diese Erinnerung an Kohl heute auch der Selbstvergewisserung Europas, auch Deutschlands in Europa. Und all‘ die tragischen, auch vermessenen Schlussmomente dieses Kraftmenschen am Ende seines Lebens schrumpfen dagegen zu kleinster Größe. Das ist die Botschaft dieses Tages.

Macron: Von der Erinnerung an Kohl zehren

In der Premiere einer "Europäischen Ehrenzeremonie" im Plenarsaal des Europaparlaments in Straßburg verneigte sich die versammelte Trauergemeinde vor einem Nachkriegs-Giganten. Sein Weggefährte und Freund Jean-Claude Juncker wählte dieses Bild und sprach ausdrücklich davon, dass Helmut Kohl selbst diese Zeremonie an diesem Ort gewünscht habe. In Junckers Worten spielte die perspektivische Kraft Kohls eine immense Rolle. Eine Kraft, von der Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron nur noch vom Hörensagen weiß. Für Macron ist der frühere Staatsmann Helmut Kohl bereits Geschichte. Seine Mission und sein Auftrag bleiben, sagte Macron: Wir in Europa haben Grund zu realistischem Optimismus, zu Mut und Hoffnung. Und wir werden, so Macron, noch sehr lange von der Erinnerung an Helmut Kohl zehren. Und – auch das: Ich möchte mit Angela Merkel diesem Projekt der Europäischen Union wieder Sinn und Dichte verleihen.

Das Gespür für Geschichte Helmut Kohls wurde immer wieder benannt. Angela Merkel sprach eindringlich darüber hinaus von Kohls Gespür für das Machbare, das Zumutbare, seine Weitsicht und auch seine Nähe zu Menschen. Jetzt sei’s an der nächsten Generation, das Vermächtnis Helmut Kohls zu bewahren. Und Merkel erinnerte an den Willen Helmut Kohls, auch gegen Widerstände etwas zu wollen und zu verteidigen.

Europa hat Gegner

Wird das geschehen? Werden die jetzt Verantwortlichen und die nachwachsenden Generationen schaffen, was Helmut Kohl mit sehr viel Glück, sehr viel Geistesgegenwart und vielen Weggefährten, die er zu überzeugen wusste, begründet hat? Das wäre an diesem Tag des Abschieds der existenzielle Impuls, der Auftrag. Die europäischen nachwachsenden Generationen, die schon auf der Suche sind nach neueren Ideen den Kontinent, sollen sich seiner erinnern. Ihr Leben in Frieden und Freiheit und Rechtsstaatlichkeit ist nicht selbstverständlich. Europa, im Ruf technokratisch und zu wenig lebendig zu sein, ist keine Selbstverständlichkeit. Europa hat Gegner, ja. Und Europa hat Unterstützer und Anhänger, die alle Errungenschaften leben und durchaus noch ein Quantum mehr auch verteidigen müssen, was sie ererbt haben und in aller Selbstverständlichkeit besitzen.

Und – auch das: Helmut Kohl war als Patriarch der CDU ein Mensch, der absolute Gefolgschaft verlangte. Sein Freund-Feind-Denken ist legendär. Helmut Kohl tauschte Schutz gegen Gefolgschaft, Macht gegen Abhängigkeit und Treue gegen Karriere. Und - Helmut Kohl war aufgrund seiner Lebenserfahrung und seiner historischen Kenntnis klug und immun gegen Extreme und Nationalismen. Ein Wertkonservativer wie er war immer unfähig reaktionär zu sein.

Die Erinnerung an diesen Kraft- und Machtmenschen und die damit verbundene Selbstvergewisserung Europas gehören zusammen. Das bisher Erreichte ist gefährdet und nicht mehr unumkehrbar. Da ist viel Auftrag im Abschied von Helmut Kohl.

Birgit WentzienBirgit Wentzien wurde 1959 in Hamburg geboren. Sie absolvierte eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München sowie ein Studium der Kommunikationswissenschaften und Politologie an der dortigen Ludwig-Maximilians-Universität. Es folgte 1985 bis 1986 ein Volontariat beim SDR in Stuttgart, wo sie bis 1992 als Redakteurin, Moderatorin und Autorin im Bereich Politik tätig war. 1993 ging sie als Korrespondentin nach Berlin, wo sie ab 1999 als stellvertretende Leiterin, ab 2004 als Leiterin des SWR-Studios Berlin amtierte. Seit 1. Mai 2012 ist Birgit Wentzien Chefredakteurin des Deutschlandfunk.