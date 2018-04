Bundeskanzlerin Merkel hat angekündigt, dass einige neue Institutionen in ostdeutschen Bundesländern angesiedelt werden sollen.

Das sei Teil der Gleichwertigkeit zwischen neuen und alten Bundesländern, sagte die CDU-Politikerin nach einem Treffen mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten in Bad Schmiedeberg in Sachsen-Anhalt. Entsprechende Zusagen beispielsweise für Forschungszentren hatten die Länderchefs zuvor gefordert.



Bei dem Gespräch ging es zudem um die Glasfaserversorgung und das Mobilfunknetz. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff erklärte, die weißen Flecken bei der Mobilfunkversorgung sollten in den nächsten Jahren beseitigt werden.

