Treffen im Weißen Haus Kritik am Ausschluss renommierter Medien

Das Weiße Haus (Deutschlandradio/Boris Bittner)

Nach dem Ausschluss mehrerer Journalisten von einer Presserunde mit Regierungssprecher Spicer steht die US-Regierung erneut in der Kritik.

Der Fernsehsender CNN sprach von einer "inakzeptablen Entwicklung". Anscheinend revanchiere sich das Weiße Haus für kritische Berichterstattung. Die "New York Times" erklärte, ein freier Zugang der Medien liege im Interesse des Landes. Die Korrespondentenvereinigung im Weißen Haus legte Protest ein. Die Nachrichtenagentur AP boykottierte die Fragerunde aus Solidarität mit den Kollegen.



Von dem Presse-Briefing waren gestern unter anderem Reporter der "New York Times" und des Magazins "Politico" sowie von CNN ausgeschlossen worden. Kleinere Medien wie das ultrarechte Portal "Breitbart News" erhielten dagegen Zutritt. Das Weiße Haus erklärte, in dem Briefing sei "jeder repräsentiert" gewesen.