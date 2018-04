Treffen in Baku

In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku haben sich hohe militärische Befehlhaber der Nato und Russlands getroffen.

Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, wollten der Nato-Oberbefehlshaber in Europa, Scaparotti, und der russische Generalstabschef Gerassimow gegenseitiges Vertrauen aufbauen und Zwischenfällen vorbeugen. Auch die Nato erklärte, es gebe ein beiderseitiges Interesse, auf militärischer Ebene den Kontakt aufrechtzuerhalten. - Die Beziehungen zwischen der Nato und Russland sind seit einigen Jahren wegen des Ukraine-Konflikts, der russischen Annektierung der Krim und des Bürgerkriegs in Syrien angespannt. Treffen auf hoher militärischer Ebene sind zuletzt selten geworden.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.