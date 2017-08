Treffen in Berlin

Vertreter von Politik und Autoindustrie haben sich bei ihrem Treffen in Berlin auf ein Software-Update für rund fünf Millionen Dieselautos in Deutschland geeinigt. Bundesverkehrsminister Dobrindt sprach von einer sinnvollen Basis zur Reduzierung der Emissionen. Umweltministerin Hendricks forderte weitere Maßnahmen.

Die Autobauer hätten zusagt, auf eigene Kosten 5,3 Millionen Fahrzeuge über Software-Updates sauberer zu machen, sagte Dobrindt. Es gehe um Fahrzeuge der Schadstoffklassen Euro-5 und Euro-6. Aus diesen Klassen sind derzeit insgesamt etwa 8,6 Millionen Fahrzeuge in Deutschland zugelassen.

Der Bund und die Hersteller würden außerdem in einen Fonds zur Förderung der Mobilität in Städten einzahlen. Desweiteren werde der Bund seine Mittel für Investitionen in den Öffentlichen Nahverkehr um 250 Millionen Euro erhöhen. Mit Kaufanreizen der Hersteller sollten ältere Dieselfahrzeuge schneller als bisher aus dem Verkehr gezogen werden. Der CSU-Politiker betonte, dies sei "eine sinnvolle Basis" für eine schnelle Reduzierung von Emissionen.

Bayerns Ministerpräsident Seehofer erklärte, die Ergebnisse des Dieselgipfels stellten einen "beachtlichen Fortschritt" dar. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen sprach von einem "ordentlichen Ergebnis in der Sache".

Auf dem Gipfel trafen sich Vertreter von Bund, Ländern und der Automobilindustrie. (AFP / AXEL SCHMIDT)

Hendricks fordert technische Umrüstungen

Bundesumweltministerin Hendricks erklärte, man erwarte von den Unternehmen jetzt eine neue "Verantwortungskultur". Die Zusage des Verbandes der Deutschen Automobilindustrie für Software-Updates sei ein erster wichtiger Schritt, weitere Maßnahmen seien aber dringend erforderlich. "Dazu gehören auch technische Umrüstungen."

BM #Hendricks zu #Dieselgipfel: Heute erzieltes Ergebnis reicht noch nicht aus – müssen uns gemeinsam um eine beherzte Verkehrswende kümmern pic.twitter.com/5EUExEhsZq — BMUB (@bmub) 2. August 2017

Die SPD-Politikerin kritisierte, die noch vor Gipfelende veröffentlichte Presseerklärung des VDA sei nicht ausreichend von Einsicht und Demut geprägt. Es handele sich nicht um eine gemeinsame Abschlusserklärung. Zugleich versicherte Hendricks, die Bundesregierung werde "alles Mögliche tun, um Fahrverbote zu vermeiden". Ob das am Ende gelinge, werde auch von der Umsetzung der nun beschlossenen und weitergehenden Maßnahmen abhängen.

Auch der ADAC sprach von einem "ersten Schritt in die richtige Richtung", ebenfalls die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) und der nordrhein-westfälische Regierungschef Laschet (CDU).

In der Erklärung des Branchenverbands VDA heißt es, Ziel sei eine durchschnittliche Stickoxid-Reduzierung von 25 bis 30 Prozent. Studien hätten gezeigt, dass mit den Software-Nachbesserungen die Schadstoffbelastung mindestens genauso stark reduziert werden könne wie durch Fahrverbote.

Die Fahrzeugbauer begrüßten, dass sich die Politik "zum Grundsatz der Technologieneutralität" bekannt habe und damit auch zum Diesel. Positiv sei auch, dass die deutsche Regierung und die Bundesländer der Vermeidung genereller Fahrverbote Priorität einräumten. Zu Forderungen nach Hardware-Nachrüstungen, etwa Umbauten zum Beispiel mit zusätzlicher Abgasreinigung, äußerte sich der VDA nicht.

Die deutschen Hersteller sagen beim #Dieselgipfel die Nachrüstung von über 5 Mio. Diesel-Pkw zu. https://t.co/9larHAiD4Y — VDA (@VDA_online) 2. August 2017

Nach Angaben des VDA sind etwa die Hälfte der fünf Millionen Autos, die mit neuer Software ausgestattet werden sollen, Fahrzeuge von Volkswagen. Der angekündigte Schritt solle keine Auswirkungen auf die Motorleistung, den Verbrauch und die Lebensdauer der Fahrzeuge haben. Angeboten werden die Updates demnach von BMW, Daimler, Opel und Volkswagen.

BMW teilte mit, das Unternehmen werde in 225.000 Euro-5-Dieselautos in Deutschland eine neue Software installieren. Vorstandschef Krüger verwies darauf, dass moderne Diesel weniger CO2 ausstießen als Benziner.

Treffen war kurzfristig verlegt worden

Der Dieselgipfel in Berlin hatte mit etwa einstündiger Verspätung begonnen. Grund war eine kurzfristige Verlegung des Treffens vom Verkehrs- ins Innenministerium. Das habe Sicherheitsgründe, teilte ein Sprecher von Minister Dobrindt mit. Am ursprünglichen Ort hatten sich Umweltschützer zu einer Demonstration versammelt. Greenpeace untermauerte die Kritik mit einem Plakat am Ministerium. Darauf wurde der Dieselgipfel als Schutzveranstaltung für die Dieseltechnologie - ein "Fort NOx" - bezeichnet. Nox ist die Kurzform für Stickoxide.

Organisationen wie die Deutsche Umwelthilfe und Greenpeace lehnen die Software-Updates als Billiglösung ab. Sie fordern Nachbesserungen auch an Mechanik und Elektronik.

(kis/hba/vic)