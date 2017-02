Treffen in Berlin Merkel und Cazeneuve beschwören deutsch-französische Kooperation

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Premierminister Bernard Cazeneuve in Berlin (picture alliance / Gregor Fischer/dpa)

Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Premierminister Cazeneuve haben die Bedeutung der deutsch-französischen Zusammenarbeit für die EU hervorgehoben.

Gemeinsam wolle man Motor der europäischen Integration sein, sagte Merkel am Rande eines Treffens im Kanzleramt. Beide Länder arbeiteten auf allen Ebenen eng zusammen. Das sei besonders wichtig angesichts neuer Herausforderungen in der Welt. Cazeneuve betonte, die deutsch-französische Partnerschaft sei eine täglich gelebte Realität. Dies gelte vor allem in unruhigen Zeiten, in denen Populisten immer lauter würden in Europa und der Welt. Jenen, die Zweifel am Mehrwert der EU müsse man konkrete Antworten geben.