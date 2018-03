Treffen in Berlin

Die Regierungen in Berlin und Dublin wollen sich dafür einsetzen, dass im Zuge des Brexit keine neue Grenze zwischen Irland und Nordirland entsteht.

Bundeskanzlerin Merkel sagte bei einem Treffen mit dem irischen Regierungschef Varadkar in Berlin, die Grenzfrage sei sehr sensibel und von zentraler Bedeutung. Varadkar betonte, das Karfreitags-Abkommen von 1988 müsse geschützt werden. Die Vereinbarung hatte den jahrzehntelangen Konflikt zwischen katholischen Nationalisten und protestantischen Loyalisten in Nordirland beendet. Damals war auch der Wegfall aller Kontrollen zwischen den Insel-Teilen beschlossen worden. Die Grenz-Frage ist einer der größten Streitpunkte in den Verhandlungen zwischen der EU und dem ausscheidenden Mitglied Großbritannien.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.