Treffen in Berlin

Die ostdeutschen Ministerpräsidenten stellen die Wirtschaftssanktionen der Europäischen Union gegen Russland in Frage.

Zwar stelle die russische Annexion der Krim einen Völkerrechtsbruch dar, sagte Sachsen-Anhalts Regierungschef Haseloff nach einem Treffen mit seinen Ost-Kollegen in Berlin. Doch hätten sich die Strafmaßnahmen als wirkungsloses Instrument erwiesen. Der CDU-Politiker fügte hinzu, die Sanktionen schadeten auch ostdeutschen Wirtschaftsunternehmen, und zwar weitaus mehr als solchen in Westdeutschland.



Die EU-Staaten hatten die Sanktionen 2014 wegen der Krim-Annexion und Russlands Unterstützung der Aufständischen in der Ost-Ukraine verhängt. Zuletzt wurden sie bis zum Sommer verlängert.

