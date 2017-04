Treffen in Florida

Der chinesische Staatschef Xi kommt heute erstmals mit dem neuen US-Präsidenten Trump zusammen.

Das Treffen soll zwei Tage dauern und findet in Trumps Privatdomizil in Florida statt. Im Mittelpunkt der Gespräche dürften die Handelsstreitigkeiten zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt stehen. Außerdem soll es um die neuen Spannungen mit Nordkorea gehen. Dessen Machthaber Kim hatte gestern erneut eine ballistische Rakete abfeuern lassen und damit gegen UNO-Resolutionen verstoßen. Die USA hoffen auf ein schärferes Vorgehen Chinas, das der wichtigste Handelspartner Nordkoreas ist.



Der Ost-Asien-Experte Sandschneider sagte im Deutschlandfunk, sowohl für Trump als auch für Xi stehe eine Menge auf dem Spiel. Trump müsse gerade bei diesem Treffen zeigen, dass er in der Lage sei, vernünftige Außenpolitik zu machen. Xi wiederum habe eine ganze Reihe von Interessen. Es werde insofern nicht ganz einfach, die Anliegen beider Länder auf eine vernünftige Spur zu bringen.